Тот самый Аванесян давал интервью азербайджанскому СМИ год назад - ВИДЕО

Армянин Карен Альбертович Аванесян, пытавшийся устроить накануне диверсию на месте проведения мероприятия в Ханкенди и ранивший сотрудника полиции, как выяснилось, в марте прошлого да давал интервью Baku TV.

Тогда, представившись «азербайджанцем», Карен Аванесян утверждал, что получил гражданство Азербайджана в 16 лет и другого гражданства не имеет. «Я не гражданин Армении, я азербайджанец. 30 лет назад сюда пришла мафия, банда. После этого многие люди стали беженцами, а мафия сменила паспорта оставшимся», - сказал Аванесян подразумевая под «мафией» сепаратистский режим, установивший в ту пору контроль над Карабахским регионом Азербайджана.

Напомним, что Аванесян был задержан накануне полицией при попытке приблизиться к месту проведения мероприятия в Ханкенди со спрятанным ранее автоматом Калашникова и четырьмя коробками патронов, а также пятью гранатами. При этом Аванесян оказал вооруженное сопротивление полиции. Получив ранение в результате ответного огня, он был арестован. В ходе спецоперации один сотрудник полиции получил ранение.

Возбуждено уголовное дело, проводятся оперативно-следственные мероприятия совместно с Генпрокуратурой и Службой госбезопасности. В настоящее время К. Аванесян находится под медицинским наблюдением.