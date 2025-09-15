Пашинян: Криминогенная обстановка в армии - следствие отсутствия идеологии

Без четкой идеологии и внятной стратегии армия превратит страну и саму себя в хаос.

Об этом заявил премьер Армении Никол Пашинян на международной конференции «Всеобъемлющая безопасность и устойчивость 2025», передают армянские СМИ.

«Криминогенная обстановка в армии – следствие отсутствия идеологии. Государство готово привлечь квалифицированные кадры с "гражданки" для повышения обороноспособности армии, однако эти кадры должны разделять идеологию государства», добавил он.