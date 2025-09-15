Каким будет село Гараханбейли? - ФОТО

Село Гараханбейли Физулинского района, фундамент которого был заложен 14 сентября Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, спроектировано Бакинским государственным проектным институтом при Госкомитете по градостроительству и архитектуре.

По сообщению данного комитета, на первом этапе, который, как ожидается, будет завершен в следующем году, на площади 87 гектаров планируется построить в общей сложности 404 частных дома, в том числе 81 двухкомнатный, 202 трёхкомнатных, 101 четырёхкомнатных и 20 пятикомнатных, для расселения 404 семей (1861 человек). Также в селе планируется строительство социальной инфраструктуры, в том числе административных и хозяйственных зданий, школы, детсада, медпункта, а также прокладка 16 километров внутренних дорог, линий электро-, газо- и водоснабжения.

Второй этап, охватывающий 2027–2030 годы, будет реализован на площади около 230 гектаров. На этом этапе планируется построить 771 частный дом (двух-, трёх-, четырёх- и пятикомнатные) и двух-трёхэтажные жилые дома для расселения 1075 семей (4093 человека). Проект села, в котором будут построены частные дома и малоэтажные многоквартирные дома, рассчитан на общее население около 6000 человек.

Численность населения и домов определена с учётом 20-летней перспективы развития села.