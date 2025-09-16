В Турции произведены задержания сотрудников МИД

В рамках расследования, связанного с тайной деятельностью в МИД Турции структуры террористической организации FETÖ, турецкие правоохранители провели спецоперацию, в результате которой задержаны 15 подозреваемых.

Расследование ведется Управлением по расследованию преступлений, связанных с терроризмом.

Постановление о задержании вынесено прокуратурой Анкары.

8 задержанных лиц - действующие сотрудники МИД, 6 были уволены из этой системы, еще 1 является сотрудником другого государственного учреждения. Установлено, что все они состояли в тайной сети террористической организации FETÖ в системе МИД. Есть данные о том, что задержанные пользовались секретным приложением для связи ByLock, также в деле есть свидетельские показания об их принадлежности к организации.

Отмечается, что операции по задержанию подозреваемых продолжаются силами подразделений по борьбе с терроризмом в 4-х провинциях.

Источник: TRT Haber