В Азербайджане участились случаи подделки аттестатов

«Раньше аттестаты выдавались на бумажных носителях.

В последние несколько лет эти документы выдаются в электронном виде. В то же время, на фоне проводимой в последние годы политики цифровизации, когда мы исследуем момент загрузки документа в "myGov", мы обнаруживаем случаи подделки».

Как передает 1news.az, об этом в ходе брифинга в ответ на вопрос APA заявил председатель правления Агентства по обеспечению качества в образовании Турал Ахмедов.

Он отметил, что некоторые граждане обращаются и сообщают, что их аттестаты не отображаются в личном кабинете:

«В результате расследования выясняется, что представленный документ является поддельным. Поддельные дипломы были выданы определёнными лицами много лет назад. В результате гражданин становится жертвой этого процесса. Мы расследуем такие случаи, и часто именно мы выявляем, что такие документы являются поддельными. С этой точки зрения, цифровизация помогает выявлять поддельные дипломы и аттестаты, а также предотвращать подобные случаи».