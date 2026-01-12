 Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США, но готова к диалогу | 1news.az | Новости
Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США, но готова к диалогу

First News Media17:35 - Сегодня
Куба не ведет переговоров с США, но готова к серьезному и уважительному диалогу.

Об этом в соцсети X написал президент республики Мигель Диас-Канель.

«Не существует никаких переговоров с правительством США, за исключением технических контактов в сфере миграции. Мы всегда были готовы вести серьезный и ответственный диалог с различными правительствами США, включая нынешнее», — написал он.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Также глава Белого дома назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом республики.

В этот же день министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира. По его словам, американская сторона ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Источник: Газета.ру

