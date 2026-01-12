​​​​​​​Максим Фадеев понес тяжелую утрату – ФОТО

В семье российского певца, композитора и музыкального продюсера Максима Фадеева произошла трагедия.

М.Фадеев сообщил на своих официальных страницах в социальных сетях о семейной трагедии – из жизни ушла мать музыканта Светлана Фадеева, которой не стало в возрасте 79 лет.

«Сегодня я простился с моей мамой. В последний раз. Я прошу вас всех помолиться за нее, от чистого сердца. Она была лучшей матерью, о которой можно было только мечтать. Всю оставшуюся жизнь - на коленях, склонив голову перед твоей памятью, мама», - отмечает М.Фадеев.

Читайте по теме:

Азербайджанец вошёл в число лучших по результатам конкурса Максима Фадеева - ФОТО

Максим Фадеев посвятил песню Салтанат Нукеновой: «Пусть она живет дальше. В музыке…» - ВИДЕО

«Баку, я никогда не забуду сегодняшний вечер!», или Послесловие к сольному концерту Максима Фадеева – ФОТО – ВИДЕО