В Венгрии заявили о невозможности обойти ее блокировку вступления Украины в ЕС

Вступление Украины в Евросоюз в обход решения Венгрии как члена ЕС невозможно с точки зрения закона.

Об этом заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.

«Говоря о присоединении Украины [к Евросоюзу], обойти [решение] государства-члена невозможно ни юридически, ни политически. Страны могут встречаться по собственной инициативе для обсуждения вопросов с Украиной, но такие встречи не имеют юридической силы», - сказал он журналистам в Брюсселе.

Слова министра приводятся в аккаунте представительства Венгрии в ЕС в X.

Правительство Венгрии неоднократно заявляло, что не допустит поспешного присоединения Украины к ЕС, поскольку это якобы разрушит европейскую экономику и приведет к прямому вооруженному конфликту с Россией. На саммите Евросоюза в Брюсселе 26 июня премьер-министр Виктор Орбан заблокировал общее заявление в поддержку Украины, которое давало зеленый свет на начало переговоров о ее вступлении в сообщество.

Источник: ТАСС