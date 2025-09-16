 Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов посетили Шушинский филиал Национального музея ковра - ФОТО | 1news.az | Новости
Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов посетили Шушинский филиал Национального музея ковра - ФОТО

First News Media15:40 - Сегодня
Президенты Азербайджана и Объединенных Арабских Эмиратов посетили Шушинский филиал Национального музея ковра - ФОТО

16 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян посетили Шушинский филиал Национального музея ковра.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, высокий гость был проинформирован о деятельности филиала.

Отмечалось, что здание Шушинского филиала Национального музея ковра, построенное во второй половине ХIХ века, расположено в верхнем квартале города. В период оккупации здание пришло в непригодное состояние, его исторический облик был изменен, поэтому с 2021 года Фонд Гейдара Алиева приступил здесь к реставрационным работам.

Учитывая угрозу, нависшую над хранившимися в филиале экспонатами во время армянской оккупации карабахских земель, Азербайджанский национальный музей ковра 29 февраля 1992 года организовал их эвакуацию. 183 из 246 экспонатов коллекции Шушинского филиала были доставлены в Баку. В период оккупации города Шушинский филиал продолжал свою деятельность в Азербайджанском национальном музее ковра.

В настоящее время здесь, наряду с эвакуированными в свое время экспонатами, относящимися к ХVIII-ХХ векам, также демонстрируются ценные ковры, вошедшие в коллекцию филиала в последние годы. В музее вновь демонстрируются 115 ворсовых и безворсовых ковров, ковровые изделия, археологические материалы, национальная вышивка и костюмы, ювелирные изделия и образцы художественной чеканки по металлу.

