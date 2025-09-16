 Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК | 1news.az | Новости
Европарламент проголосует по двум вотумам недоверия главе ЕК

First News Media15:56 - Сегодня
Европарламент (ЕП) проведет обсуждение и голосование по двум вотумам недоверия главе Еврокомиссии (ЕК) Урсуле фон дер Ляйен на пленарной сессии 6-9 октября.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на оказавшееся в его распоряжении электронное письмо председателя ЕП Роберты Метсолы.

По словам источников, наиболее вероятно, что смежная дискуссия по обоим вотумам пройдет 6 октября, а два голосования пройдут в отдельном порядке 9 октября.

Politico отмечает, что подача сразу двух вотумов недоверия главе ЕК одновременно является беспрецедентным случаем. Фракции с разных концов политического спектра инициировали процедуру почти синхронно - в районе полуночи 10 сентября в преддверии выступления фон дер Ляйен с речью о положении дел в ЕС.

Источники отметили, что правоконсервативная фракция "Патриоты Европы" успела подать вотум недоверия на 20 секунд раньше, чем "Левые", поэтому голосование по нему может состояться первым.

В 2025 году фон дер Ляйен уже пережила вотум недоверия - 10 июля на сессии ЕП в Страсбурге состоялось голосование в связи с обвинениями в коррупции при закупках вакцин от COVID-19, что стало первым подобным событием за 25 лет. Вотум, инициированный румынским евродепутатом Георге Пиперей, был отклонен.

Против выступили 360 депутатов из 553 участвовавших в голосовании, поддержали его 175 парламентариев, 18 воздержались.

Источник: ТАСС

