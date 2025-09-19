Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину антитеррористической операции в Карабахе

Стремительная, решительная, бескомпромиссная - антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года, завершив славную летопись Великой Победы во Второй Карабахской войне, утвердила торжество справедливости, еще раз продемонстрировав миру непоколебимую волю Азербайджана и став очередным грозным предупреждением для всех, кто попытается бросить ему вызов.

Сегодня исполняется 2 года историческому событию, когда менее чем за сутки сепаратизм на наших землях был полностью искоренен и обеспечено восстановление государственного суверенитета Азербайджана.

«С 10 ноября 2020 года вплоть до 19 сентября 2023 года у нас была одна цель – полностью восстановить суверенитет страны. И мы это сделали - положили конец армянской оккупации, положили конец сепаратизму, восстановили справедливость, а сейчас строим и созидаем», - так подчеркивает значимость антитеррористической операции Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Выступая на встрече с жителями Ходжалинского района 15 сентября, глава государства сказал: «Подобно тому, как мы разгромили врага на поле боя, заставили его подписать акт о капитуляции, таким же образом мы проложили путь к миру, чтобы больше никогда не было войны. Мы никогда не хотели войны, и я на протяжении 17 лет вел переговоры с руководителями Армении, пытался убедить их, что если они не покинут нашу землю добровольно, то война неизбежна. Но они считали, что этого не произойдет. Они считали, что великие державы, стоящие за ними силы, которые снабжали их оружием, деньгами, оказывали им политическую поддержку, будут защищать их всякий раз, всегда. Но они не смогли правильно просчитать нашу волю. Хотя я неоднократно говорил им, что они должны добровольно покинуть наши земли».

«Даже после Второй Карабахской войны, после нашей славной Победы, после освобождения города Шуша я говорил им: в Азербайджане нет места сепаратизму, подчинитесь законам Азербайджана, примите азербайджанское гражданство и живите здесь, никто вам и слова не скажет. Но вновь проявились и военные провокации, и политические провокации, высокомерие и, фактически, негативное отношение к нам. Поэтому антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу. Потому что мы правы», - заявил азербайджанский лидер.

Антитеррористическая операция в Карабахе, проведенная Азербайджанской армией под руководством Президента Ильхама Алиева 19-20 сентября 2023 года, стала ответом на сохранявшуюся угрозу, исходившую от остававшихся там остатков вооруженных сил Армении и незаконных формирований сепаратистского режима.

Несмотря на трехстороннее заявление, подписанное 10 ноября 2020 года - по сути, это был акт о капитуляции Армении – ее вооруженные силы так и не были полностью выведены из Карабаха. Армянская сторона ничего не делала для того, чтобы разоружить и вывести незаконные вооруженные формирования с территории Азербайджана.

Более того, Иреван перебрасывал в Карабах оружие и боеприпасы, снабжая и усиливая военную активность незаконных вооруженных формирований, там проводились инженерно-саперные работы, действовали разведывательно-диверсионные группы, повторно минировались территории и дороги.

Свои военные провокации армянская сторона подкрепляла провокациями политическими. 2 сентября 2023 года премьер-министр Никол Пашинян направил поздравление по случаю годовщины так называемой «декларации независимости Нагорного Карабаха», а уже 9 сентября в Карабахском регионе Азербайджана были проведены нелегитимные «президентские выборы». Попытки сепаратистов создать новое «правительство», их политическая и материальная поддержка Иреваном свидетельствовали о подготовке Армении к новым крупным провокациям.

Последней каплей, переполнившей чашу терпения Азербайджана, стал подрыв 19 сентября двух транспортных средств, принадлежащих государственным структурам Азербайджана, на минах, заранее установленных на автомобильной дороге Ахмедбейли-Физули-Шуша, разведывательно-диверсионными группами незаконных армянских вооруженных отрядов. В результате, погибли и получили ранения наши военнослужащие, сотрудники полиции и гражданские лица.

Все это сделало антитеррористическую операцию неизбежной. По приказу Верховного главнокомандующего, в целях обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления, пресечения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода с наших территорий подразделений вооруженных сил Армении, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, вернувшегося на освобожденные от оккупации территории, гражданского персонала, привлеченного к восстановительно-строительным работам, и военнослужащих, а также восстановления конституционного строя Азербайджанской Республики, нашими Вооруженными силами была проведена антитеррористическая операция в Карабахском экономическом районе.

В локальных антитеррористических мероприятиях была задействована часть подразделений коммандос, механизированных и мотострелковых подразделений Сухопутных войск, некоторые группы Военно-воздушных сил, Военно-морских сил и Сил специального назначения, а также ограниченное количество личного состава и боевой техники ракетно-артиллерийских и инженерно-саперных подразделений. Подразделения, задействованные в операции, благодаря высокому профессионализму смогли умело прорвать позиции противника, которые строились и укреплялись в течение длительного времени.

Большую роль в успешном завершении операции сыграло эффективное применение танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров, артиллерийских систем, средств военной авиации и радиоэлектронной борьбы, а также беспилотных летательных аппаратов в ходе выполнения поставленных боевых задач.

Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий - как и в Отечественной войне и других операциях - дал основное поручение выполнять поставленные задачи с минимальными потерями среди личного состава. С этой целью, как только началась операция, удары по легитимным целям противника наносились из высокоточного оружия, имеющегося в арсенале нашей армии. Точными ударами была уничтожена 1761 цель противника. Взаимодействуя в ходе выполнения задач, подразделения Азербайджанской армии добились успеха на всех направлениях и за короткое время захватили более 90 боевых позиций противника.

Операция проводилась по 13 направлениям – пять на севере и восемь на юге. Опираясь на наш опыт в Отечественной войне и учитывая рельеф местности, где проводилась операция, подразделения Азербайджанской армии действовали преимущественно небольшими группами. Это обеспечивало быстрое движение и создавало эффект внезапного захвата противника. В результате этого наши подразделения на наступательных направлениях за короткое время продвинулись вглубь противника на 5–26 километров в направлении Агдере – Аскеран, Ханкенди – Ходжавенд, Суговушан – Ванг, Тезекенд – Сырхавенд, а также Ханкенди – Ходжалы, взяв под контроль все дороги на этих направлениях. Подразделения специального назначения успешно выполнили задачу по полному обеспечению контроля над входом и выходом из местности на всех направлениях. Именно после этих преимуществ, достигнутых в результате совместной деятельности наших Вооруженных сил, руководство сепаратистского режима и командование остатков вооруженных сил Армении были вынуждены обратиться с просьбой о капитуляции. Продемонстрировав высокий профессионализм, Азербайджанская армия в рамках норм и принципов международного гуманитарного права провела антитеррористическую операцию, не взяв на прицел ни одного гражданского лица или объекта, и менее чем за 24 часа вынудила сдаться 15-18-тысячную боевую группировку.

По информации Министерства обороны Азербайджана, всего за один день 406 квадратных километров территории были очищены от посторонних элементов и взяты под полный контроль. В ходе операции противник потерял убитыми 310 и ранеными 614 человек личного состава. В результате точных ударов, нанесенных нашей Армией 19–20 сентября, было уничтожено 8 танков, 22 артиллерийские системы, 14 минометов, 3 зенитных комплекса, 8 средств РЭБ, 9 военно-транспортных средств, а также другое вооружение и техника противника. Также в результате операции у противника были конфискованы и изъяты 1731 единица различной боевой техники, артиллерийские орудия, зенитно-ракетные установки, военные автомобили, специальная техника и другие боевые средства, а также 18 664 единицы стрелкового оружия.

В ходе антитеррористической операции подразделениями военной полиции была организована комендантская и патрульная службы на местности, что сделало возможной очистку маршрутов по мере необходимости, сопровождение и направление движения военной автомобильной техники, обеспечение безопасности колон военных машин, контроль за соблюдением безопасности в районах передвижения войск. Важные объекты и памятники национально-культурного наследия были взяты под охрану, проведены сбор с территорий и передача в соответствующие органы оружия и техники, оставленных подразделениями противника.

Особую роль в успешном завершении операции сыграло эффективное применение современных высокоточных видов оружия и средств радиоэлектронной борьбы. Прежде всего, вывод из строя средств противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, органов управления и системы управления противника в целом парализовал управление силами, что обеспечило быстрое продвижение подразделений национальной Армии. Несмотря на то, что операция началась в дневное время и проводилась в неблагоприятных погодных условиях, в горно-лесистой местности, все поставленные задачи были своевременно и успешно выполнены благодаря боеготовности наших подразделений, эффективному руководству и достигнутой слаженности.

Эксклюзивные видеокадры боев в ходе антитеррористической операции, проведенной 19-20 сентября в Карабахе. Кадры сделаны в ходе военных действий в Ходжавендском направлении.

Как отметил Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев, сепаратизм был искоренен, остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные отряды - разоружены и выведены с наших территорий, конституционный строй Азербайджанской Республики - восстановлен на всей территории страны с полным обеспечением суверенитета республики.

Естественно, ключевую роль в быстром выполнении задач, предусмотренных планом антитеррористической операции, сыграл профессионализм офицеров, прапорщиков и солдат, а также опыт, приобретенный в предыдущих боевых действиях. Окружение города Ханкенди с запада и востока ослабило сопротивление противника и полностью сломило боевой настрой сепаратистов.

Одним из факторов, подчеркивающих уникальность антитеррористической операции, является то, что нанесение мощного огневого удара по всем объектам военной инфраструктуры, огневым и боевым позициям незаконных вооруженных группировок как в одно и то же время, так и в условиях взаимодействия создавало у врага шоковый эффект. Наша Армия не позволила врагу поднять голову. Одновременное продвижение наших подразделений по 13 направлениям при мощной и точной огневой поддержке сбило с толку командование остатков армянских вооруженных формирований и руководство сепаратистского режима. Силы противника, потерявшие контроль и не сумевшие привлечь дополнительные силы, были либо нейтрализованы подразделениями Азербайджанской армии, либо были вынуждены сложить оружие и технику и бежать.

В результате антитеррористической операции Азербайджан полностью восстановил свой государственный суверенитет. Президент Азербайджана, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев расценил антитеррористическую операцию как историческое событие: «Азербайджанская армия вновь продемонстрировала профессионализм, героизм, а наши солдаты и офицеры - самоотверженность. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Их светлая память будет вечно жить в наших сердцах. Должен также отметить, что кровь наших шехидов не осталась неотмщенной. Мы на поле боя отомстили за наших солдат, офицеров и гражданских лиц, павших как во время Первой и Второй карабахских войн, так и во время антитеррористической операции, за жертв Ходжалинского геноцида».

Оценка главы государства точно отражает стратегическую важность локальных антитеррористических мероприятий: «Говорят, что операция продлилась 23 часа и несколько минут, но на самом деле она была завершена за более короткое время. Мы вышли на все намеченные нами позиции, у нас были все коммуникации, мы взяли все возвышенности, и фактически капитуляция сепаратистов была неизбежной и неминуемой, если бы они не сдались, они были бы уничтожены».

«Сепаратистский режим пал, встал перед нами на колени, поднял белый флаг, сдался, навсегда был выведен с наших земель и выброшен на свалку истории. Тем самым сепаратизм в Азербайджане был искоренен, и это зло больше не может поднять голову на наших землях», - заявил глава государства.

Констатируя успешность операции также с военно-стратегической точки зрения, азербайджанский лидер отметил: «Это была операция, схожая с операцией по освобождению города Шуша. Конечно, Шушинская операция требовала особого профессионализма, но она также была очень успешной. Все задачи были выполнены, и, таким образом, был положен конец сепаратизму».

Следует особо подчеркнуть: легитимными целями Азербайджанской армии были исключительно незаконные воинские формирования и военная инфраструктура. Применяемое высокоточное оружие было нацелено на вывод из строя прифронтовых и глубинных позиций и долговременных огневых точки, а также боевых средств и объектов военного назначения формирований вооруженных сил Армении.

Азербайджанская армия никогда и ни при каких обстоятельствах не наносила удары по гражданскому населению. При этом было установлено, что в ходе антитеррористической операции в Карабахе армянские формирования с целью уклонения от ударов неоднократно размещали бронетехнику и средства поражения непосредственно в населенных пунктах, а также привлекали гражданских лиц на объекты военного назначения. И Азербайджанская армия, обнаруживая на военных объектах гражданских лиц, останавливала обезвреживание таких объектов.

Золотыми буквами в историю Азербайджана вписан день, когда Президент Ильхам Алиев поднял в городе Ханкенди Государственный Флаг Азербайджанской Республики.

Точно так же, как Флаг Азербайджана, развевающийся в Шуше, стал знаковым символом восстановления территориальной целостности нашей страны, Флаг, поднятый в Ханкенди, символизирует полное восстановление суверенитета Азербайджана.

…Сегодня трехцветный Флаг Азербайджана гордо реет на священных землях Карабаха и Восточного Зангезура, и так будет всегда.

Точно так же, как на своем месте всегда будет находиться «Железный кулак» - символ летописи Великой Победы Азербайджана.

При подготовке статьи использованы материалы Министерства обороны Азербайджана, государственного информационного агентства Азертадж, Государственного телевидения Азербайджана AzTV.