Узбекистан направил ноту России из-за нападений на узбеков в Приморье

Ташкент обратился к российским властям для принятия мер после актов хулиганства в отношении узбеков во Владивостоке, сообщил генеральный консул Узбекистана в городе Юсуп Кабулжанов.

Как сообщает Gazeta.uz, советник министра экологии, бывший депутат законодательной палаты Узбекистана Расул Кушербаев ранее сообщил, что группа молодых россиян напала и оскорбила трудовых мигрантов из Узбекистана в столице Приморья. Он также опубликовал три видео с конфликтами молодых людей и, предположительно, мигрантов. В частности, на одном из роликов молодежь пытается избить таксиста.

Кушербаев утверждает, что нападения произошли 13 сентября. Он также заявил, что когда мигранты обратились в консульство, им не оказали помощи.

«От имени наших граждан было подано официальное заявление в Управление внутренних дел города Владивостока, а также направлены ноты в представительство Министерства иностранных дел России во Владивостоке и в прокуратуру Приморского края о необходимости принятия всех соответствующих мер по данному вопросу», — сообщил Кабулжанов.

В начале сентября Узбекистан направил в МИД России ноту из-за другого ролика, на котором, предположительно, оскорбляли гражданина республики. На видео один мужчина кричал на другого, называя его рабом, портал kun.uz писал, что это было сказано в адрес таксиста — узбекского мигранта, а сами кадры сняты в Московской области. Ташкент попросил принять меры в отношении мужчины, оскорбившего узбека.

В июне власти Узбекистана выразили протест из-за обращения с мигрантами после рейда ОМОНа в московских Сокольниках, где задержали до шести человек из-за проблем с документами.

Источник: РБК