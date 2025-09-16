Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

В сентябре уровень поддержки президента Франции Эммануэля Макрона достиг рекордно низкой отметки, сообщает издание Le Journal du Dimanche со ссылкой на данные опроса, проведённого Французским институтом общественного мнения (IFOP).

По результатам исследования, всего 19% опрошенных положительно оценивают деятельность главы государства (на 5 процентных пунктов меньше, чем в августе). Этот показатель является самым низким за всё время наблюдений. При этом 81% респондентов выразили недовольство: 50% – резко разочарованы, ещё 31% – скорее не удовлетворены. Особенно заметно снижение доверия среди представителей малого бизнеса и пожилых граждан старше 65 лет.

Страна сталкивается с серьёзными экономическими трудностями, вызванными стремительным ростом государственного долга. Оппозиционные силы обвинили в этом курс, проводимый предыдущими правительствами и самим Макроном.