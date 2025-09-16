Задержан мужчина, подозреваемый в крупном наркотрафике

В Билясуваре задержан мужчина, подозреваемый в наркокурьерстве.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Лянкяранскую региональную группу пресс-службы МВД, в Билясуварском районе задержан 47-летний Эльданиз Нагиев.

У него было обнаружено 6 килограммов опиума, героина, марихуаны, а также 255 таблеток с различными наркотическими и психотропными веществами и один кастет.

В ходе расследования было установлено, что он согласился за материальное вознаграждение привезти наркотики, полученные от наркоторговца, проживающего за границей, в столицу и разложить их по указанным адресам.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении Нагиева избрана мера пресечения в виде ареста.

Расследование продолжается.