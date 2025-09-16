Серж Саргсян спит и видит импичмент Пашиняна

Возглавляемая экс-президентом РА Сержем Саргсяном Республиканская партия Армении (РПА) инициировала проведение 26 сентября парламентских слушаний, в повестку которых включен вопрос практических путей смены власти и объединения вокруг них.

Об этом пишет газета «Грапарак».

«Соратники Сержа Саргсяна видят решение внутриполитической ситуации в импичменте [премьер-министра Армении] Никола Пашиняна. Однако команда обсудила и решила, что повестку и название слушаний следует расширить, не ограничивая обсуждение только вопросом импичмента, но и внутриполитической ситуацией и путями решения проблемы, чтобы не ухудшить отношения с коллегами по парламентской оппозиции. Фракция «Честь имею» считает, что еще есть возможность достичь общего понимания с фракцией блока «Армения» и совместно реализовать процессы. Пока непонятно, как пройдут слушания и будут ли в них участвовать коллеги», - отмечает издание.