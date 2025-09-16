 Spotify обновил бесплатную версию: часть Premium-возможностей стала доступна всем | 1news.az | Новости
Spotify обновил бесплатную версию: часть Premium-возможностей стала доступна всем

First News Media11:50 - Сегодня
Spotify обновил бесплатную версию: часть Premium-возможностей стала доступна всем

Музыкальный стриминговый сервис Spotify объявил о масштабном обновлении бесплатной версии приложения, значительно расширив возможности прослушивания для аудитории по всему миру.

Теперь функции, которые ранее были доступны только подписчикам Premium, стали бесплатными, что делает платформу ещё более привлекательной для миллионов слушателей.

Согласно заявлению компании, пользователи без платной подписки получили право искать и мгновенно воспроизводить любую песню, а также открывать музыку, которой делятся их друзья. Ранее в бесплатной версии выбор треков был ограничен случайным воспроизведением и заранее составленными плейлистами. Кроме того, существенные изменения коснулись и работы с плейлистами. Теперь бесплатные пользователи могут создавать собственные подборки, полностью настраивая их оформление: добавлять изображения, выбирать цвета и применять текстовые эффекты. Новая функция уже доступна в 128 странах, включая Азербайджан.

Платформа также представила динамический плейлист Daylist, который автоматически обновляется в зависимости от времени суток и настроения слушателя. Кроме того, популярные разделы Discover Weekly и Release Radar продолжают предлагать персонализированные рекомендации, анализируя историю прослушивания и новые релизы любимых артистов.

Ещё одним заметным нововведением является возможность следить за текстами песен в реальном времени и делиться понравившимися фрагментами в социальных сетях. В Spotify подчёркивают, что расширение функционала бесплатной версии призвано упростить доступ к музыке и сделать пользовательский опыт максимально персонализированным. При этом сервис сохраняет подписку Premium для тех, кто хочет прослушивать треки без рекламы, в офлайн-режиме или с повышенным качеством звука.

Аналитики считают, что этот шаг усиливает конкурентные позиции Spotify на фоне растущей конкуренции со стороны Apple Music, YouTube Music и других сервисов.

Джамиля Суджадинова

