 В Иреване надеются на подписание мирного соглашения с Баку в сентябре
Политика

В Иреване надеются на подписание мирного соглашения с Баку в сентябре

First News Media12:00 - Сегодня
Вице-спикер армянского парламента Рубен Рубинян выразил надежду, что мирный договор с Азербайджаном будет подписан в сентябре 2025 года.

«Надеюсь, что Армения и Азербайджан подпишут мирный договор не в первой половине 2026 года, а в конце 2025 года, или в сентябре 2025 года», - заявил Рубинян в эфире Общественного телевидения Армении.

По его словам, позиция Армении известна. «Мы в любую секунду готовы (к подписанию) и призываем Азербайджан подписать мирный договор. Нет каких-либо причин для неподписания», - сказал он.

На днях глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Азербайджан и Армения подпишут мирный договор, как ожидается, в первом полугодии 2026 года. По его словам, как только будет подписано окончательное соглашение между Арменией и Азербайджаном, Турция «быстро нормализует отношения с Арменией».

Источник: Новости-Армения

