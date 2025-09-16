Секретарь СБ Армении обсудил с делегацией Армянской Ассамблеи Америки Вашингтонское соглашения

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с делегацией Армянской Ассамблеи Америки (ААА) в Иреване представил подписанные в Вашингтоне 8 августа соглашения и договоренности, достигнутые в рамках разблокировки региональных коммуникационных путей.

Он подчеркнул, что в результате этих соглашений и договоренностей создаются широкие экономические возможности, в том числе с точки зрения укрепления армяно-американских отношений.

Члены делегации ААА, в свою очередь, выразили готовность внести свой вклад в развитие армяно-американских двусторонних отношений.

Источник: Новости-Армения