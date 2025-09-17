Какой будет погода 18 сентября?

В Азербайджане 18 сентября в Баку ожидается погода без осадков, а в районах - ливни.

Как сообщает 1news.az, об этом проинформировала Национальная гидрометеорологическая служба.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков. Будет дуть умеренный юго-восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 17-19°C, днём — 21-26°C.

Атмосферное давление снизится с 764 до 758 мм ртутного столба.

Относительная влажность воздуха ночью будет 70-75%, днём — 50-55%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди с грозами. В отдельных местах возможны кратковременные ливни, град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Днём в большинстве районов в осадках будет кратковременный перерыв. Ночью и утром в некоторых местах ожидается туман. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 15-19°C, днём - 19-24°C.

В горах ночью - 2-6°C, днём - 7-11°C.