В Каире из музея пропал браслет, которому около 3 тыс. лет

Золотой браслет, принадлежавший фараону Аменемопету (правил с 993 г. до н. э. по 978 г. до н. э.), пропал из реставрационного отделения египетского Национального музея на площади Тахрир.

Об этом сообщило министерство туризма и по делам древностей Египта.

"Информация о пропаже золотого браслета Аменемопета была незамедлительно передана полиции, а фотография артефакта была разослана во все аэропорты, морские порты и наземные переходы на границе Египта", - говорится в пресс-релизе ведомства, опубликованном на его странице в Facebook.

Министерство также сформировало специальный комитет, члены которого проведут инвентаризацию в реставрационном отделении и проверят, не пропали ли из него другие экспонаты.

Информации о личностях и возможных мотивах причастных к пропаже браслета пока нет.

Источник: ТАСС