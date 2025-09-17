Эрдоган: Исламский мир не откажется от прав на Восточный Иерусалим

Турция никому не позволит осквернить непристойными руками Священный Иерусалим, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Он вновь осудил действия Израиля и подтвердил непреклонную позицию Турции в поддержке народа Газы и защите прав на Восточный Иерусалим.

Эрдоган подчеркнул, что Турция продолжит борьбу за справедливый мир, в котором сила основана на правде, а не наоборот. «Турция верит в миропорядок, где прав не тот, кто силен, а силен тот, кто прав, и решительно борется за воплощение этого принципа. Сегодня наша страна обладает мощью выстраивать собственную стратегию как на внутренней, так и на региональной арене и реализовывать ее, не оглядываясь на чужое мнение», — заявил глава государства.

Он подчеркнул независимость и решимость Турции в вопросах внешней политики.

Эрдоган подчеркнул решимость проявлять полную солидарность с мусульманами — от Сирии до Йемена, от Ливана до Катара.

По его словам, исламский мир "не сделает ни единого шага назад в отстаивании прав на Восточный Иерусалим».

Напомним, что вчера премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Выступая в Иерусалиме, он подчеркнул, что город принадлежит израильтянам и никогда больше не будет разделен.

«Это наш город, господин Эрдоган. Это не ваш город. Он всегда будет нашим и больше никогда не будет разделен», — заявил Нетаньяху.

Источник: Anadolu