ФРС США впервые в этом году снизила ставку

First News Media23:40 - 17 / 09 / 2025
ФРС США впервые в этом году снизила ставку

Федеральная резервная система США (ФРС), выполняющая функции центрального банка страны, по итогам двухдневного заседания 16-17 сентября снизила учетную ставку на 25 базисных пунктов — до уровня 4–4,25% годовых.

Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Это первое снижение, на которое пошла ФРС с декабря 2024 года.

ФРС подтвердила приверженность цели по возврату инфляции к 2% при сохранении максимального уровня занятости. При принятии дальнейших решений регулятор будет опираться на поступающие экономические данные.

До этого американский Федрезерв оставлял ставку без изменений пять заседаний подряд на уровне 4,25–4,5% годовых. Следующее заседание ФРС запланировано на 28-29 октября.

