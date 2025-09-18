В акциях протеста во Франции задержан 181 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Во Франции задержан 181 участник акций протестов, а число арестованных в Париже возросло до 31 человека.

Как передают французские СМИ, такие данные приводят МВД и префектура полиции Парижа.

Кроме того, 11 человек получили ранения.

Также сообщается о том, что около сотни протестующих в Париже проникли на территорию Министерства экономики и финансов страны.

Всего в протестах по всей Франции участуют более 500 тыс. человек, а в столице страны - 55 тыс.

18:02

Число арестованных участников протеста на территории Франции возросло до 114 человек.

Oб этом сообщает издание Le Figaro.

"По данным полиции на 15:00, число участников акций протестов по всей стране, за исключением Парижа, составило около 264 тыс. человек. Было проведено 427 мероприятий, в том числе 299 в зоне ответственности Национальной полиции", - пишет издание.

14:10

Около 10 тыс. протестующих вышли на улицы городов Франции утром в четверг, чтобы принять участие в акциях протеста против мер жесткой экономии, предложенных правительством.

Об этом сообщил глава МВД республики Брюно Ретайо на брифинге, трансляцию которого вел телеканал LCI.

" Насчитывается 230 акций протеста, 95 попыток заблокировать предприятия и 10 тыс. манифестантов", - заявил он.

При этом, по словам Ретайо, "протесты пока являются менее интенсивными, чем ожидалось". Он отметил, что задержаны 58 человек, из них 11 в столичном регионе Иль-де-Франс.

Во Франции 18 сентября проходит общенациональная забастовка в знак протеста против предложенных правительством мер жесткой экономии. Власти ожидают, что по всей стране в манифестациях примут участие около 900 тыс. человек. Для обеспечения порядка МВД задействует более 80 тыс. полицейских и жандармов, а также бронетехнику и беспилотники.

Источник: ТАСС