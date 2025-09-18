Третий - лишний, или Пора бы EUMA отправиться вслед Минской группой

Логика политической реальности неумолима: структуры, утратившие, а порой и вовсе не имевшие никакого смысла и представлявшие собой лишь бесполезную декорацию, неизменно отправляются туда, где им самое место - на свалку истории.

Так, как канула в прошлое - вместе со своими несбыточными ожиданиями - бездеятельная Минская группа ОБСЕ, ликвидация которой была закономерна и неизбежна, поскольку в новых реалиях, которые сформировал в регионе Азербайджан, этот и без того ненужный институт не мог продолжать существовать.

Теперь настал черед так называемой наблюдательной, а точнее, провокационно-шпионской, миссии Евросоюза в Армении - так называемой EUMA покинуть арену, или, вернее, армяно-азербайджанскую границу, где ее шпионам так нравится проводить время с биноклями наперевес.

Но в самой EUMA такую необходимость предпочитают «не замечать», и в попытках продемонстрировать свою «нужность» в регионе, перманентно напоминают о себе - естественно, с явными нотками провокации.

Так, на днях руководитель миссии Маркус Риттер пожаловался на нежелание Азербайджана сотрудничать с EUMA: «Мы - миссия наблюдателей ЕС, работающая в стране, которая остается членом ОДКБ, где находятся российские войска и существует конфликт с Азербайджаном, а Азербайджан не хочет с нами сотрудничать. Это становится поводом для многочисленных дезинформационных кампаний против нашей миссии... В настоящее время дезинформация из Азербайджана затихла, ее прекратили с мая».

Далее, Риттер говорит: «Когда мы пришли сюда, нам удалось управлять ожиданиями населения. Все думали, что мы - сила обороны ЕС, пришедшие защитить Армению. Мы четко дали понять, что это не наша функция. Сейчас люди уже знают, зачем мы здесь и что можем сделать», - сказал он.

Ликбез для EUMA

Складывается впечатление, что Маркус Риттер не в курсе того, что происходит в стране, где возглавляемая им миссия, как он сам утверждает, «работает». Будь это так, он бы знал, что конфликта между Арменией и Азербайджаном уже не существует.

Похоже, «упустил» Риттер и Вашингтонский саммит, когда Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместную декларацию, а главы МИД сторон парафировали «Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения».

Хотя, если принять во внимание, что это историческое событие произошло 8 августа, то может, Риттера и не стоит строго судить – видимо, человек просто был в отпуске.

Что касается его слов о нежелании Баку «сотрудничать с миссией», то спрашивается, с какой стати Азербайджану сотрудничать со структурой, поставившей своей главной целью шпионить за тем, что происходит на его территории. Тому имеются немало неопровержимых доказательств, основанных на зафиксированных фактах провокационного и шпионского характера миссии.

На это указывал и Президент Азербайджана Ильхам Алиев [цитата из речи главы государства на XII Глобальном Бакинском форуме 13 марта 2025 года]: «Так называемая Европейская наблюдательная миссия, которая на самом деле является разведывательной миссией Евросоюза, они денно и нощно стоят на наших границах, как шпионы высматривая удобные лазейки, чтобы пробраться к нам. В нашем распоряжении есть также достаточно разведывательных данных об этой так называемой наблюдательной миссии».

Баку неоднократно высказывал свое раздражение относительно деятельности EUMA, история появления которой уходит корнями в Пражские договоренности 2022 года. С течением времени евронаблюдатели постепенно теряли ориентиры - миссия растягивала сроки, место и цели своего мандата.

Так, поступательно расширяя ареал своего присутствия на границе, она трансформировалась из краткосрочной в долгосрочную, из гражданской - в фактически военизированную, из европейской - в почти что натовскую.

Более того, в прошлом году стали известны планы дополнить мандат еврошпионов новыми элементами, превращающими его в полноценное военное представительство. Обсуждалась даже возможность размещения подразделений на армяно-турецком и армяно-иранском участках границы. Все эти шаги явно указывали на то, что ЕС, мягко говоря, не особенно заинтересована в мирном процессе и преследует собственные интересы в регионе.

Согласно Пражским договоренностям, в задачи миссии ЕС входило содействие процессу делимитации и демаркации границы, оказание технической поддержки и формирование атмосферу мира и доверия. Как видно, все эти детали сегодня реализуются исключительно в двустороннем формате – ни ЕС, никто другой в процессах никак не участвуют.

Позиция Баку по вопросу присутствия здесь внерегиональных сил ясна и однозначна. Президент Ильхам Алиев четко расставил акценты по этой теме [далее - цитата из интервью главы государства местным телеканалам 7 января 2025 года]: «Именно в прошлом году Европейский Союз принял однозначно сторону Армении в процессе нормализации. Масса фактов, которые вы также хорошо знаете. Конечно же, не укрепило, а наоборот, подорвало доверие то, как была продлена так называемая наблюдательная миссия Европейского Союза. Ведь когда мы требовали, чтобы это было с нами согласовано, это не потому что у нас какие-то завышенные амбиции, просто потому, что само создание этой миссии и ее посылка на нашу границу были согласованы с нами, лично со мной в октябре 2022 года в Праге. Если тогда мы договорились о том, что это будет два месяца, 40 человек, значит так оно и должно было быть. Я когда договариваюсь, даже на словах, я всегда выдерживаю эти договоренности. Но в данном случае в Европе посчитали, что они вправе эти договоренности нарушать. Но потом без всякого уведомления, без всякого согласования с нами они эту миссию не то, что продлили, увеличили, да еще и пригласили страну-не члена Европейского Союза, по существу, подорвав доверие. Ну а потом эти, как говорится, постыдные демонстрации биноклевых действий, когда они надевают какие-то полувоенные одежды, сапоги и ходят туда, как какие-то бойцы. Не хочется, как говорится, показывать, с какой скоростью они могут бежать оттуда, если кто-то случайно чихнет на азербайджанской территории, но просто уже руки чешутся. Поэтому мы до них довели, что прекратите эти биноклевые шоу, и они потом обходятся уже, как говорится, без... Хотя недавно Президент одной европейской страны позволил себе вот такое хамское поведение - рассматривать Азербайджан в бинокль. А что он не увидел здесь, в Баку, когда был за неделю до этого и попросил встречу со мной? Если ему надо было посмотреть, я бы его отправил в Карабах, он бы посмотрел бы на горы. Это же, понимаете, демонстрация. Это же не просто. Это отношение. Смотришь в бинокль как на врага. Если так вы относитесь к Азербайджану, ну, а как мы можем относиться? Я уже не говорю о деструктивной роли бывшего верховного представителя по иностранным делам. Но и не только. Масса была разочарований».

«То, чего добился Европейский Союз в прошлом году, то, что он был полностью отстранен от процесса нормализации азербайджано-армянского трека», - заявил Ильхам Алиев.

Возвращаясь к Вашингтонским договоренностям, следует подчеркнуть: в парафированном тексте Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджаном и Арменией статья 7-я гласит, что стороны не будут размещать на взаимной границе силы какой-либо третьей стороны. Это положение напрямую касается и размещенной на территории Армении миссии EUMA и подразумевает обязательство армянской стороны прекратить ее деятельность.

Таким образом, любые попытки навязать присутствие третьей стороны противоречат Вашингтонским соглашениям, в которых и Азербайджан, и Армения выступили против размещения сторонних сил на своей границе.

Так что, EUMA вместе с ее руководителем, и всеми теми, кто лоббирует ее присутствие пора признать, что любой третий на армяно-азербайджанской границе – лишний, и зачехлив бинокли, отправиться вслед за Минской группой ОБСЕ. В нашем регионе они точно никому не нужны.

Время бесполезных посредников и псевдо- наблюдателей прошло, они теперь - лишь пережиток прошлого. Сегодня региону нужны реальные механизмы мира и доверия, которые создает двусторонний диалог. Любые внешние «миссии» здесь больше не имеют ни смысла, ни места.