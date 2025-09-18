 Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

First News Media23:20 - 18 / 09 / 2025
Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

Члены Исполнительного комитета Всемирной федерации Алпагут (ВФА), а также руководство представительства организации в Азербайджане сложили с себя полномочия.

Как передает ВФА, об отставке заявили президент федерации Жаля Ахмедова, первый вице-президент Кенуль Нуруллаева, вице-президент Анар Гурбанов, руководитель Департамента по связям с общественностью Фируза Искендерова и руководитель секретариата Тунзаля Азимова.

Кроме того, решение об уходе с должности приняли президент азербайджанского представительства ВФА Фуад Гулиев, первый вице-президент Мехман Сафаров, вице-президент Давуд Давудов и руководитель Департамента по работе с волонтерами Жаля Мамедова.

Причиной массовых отставок названы серьезные разногласия между Исполнительным комитетом и Правлением федерации относительно управления организацией и ее стратегии развития.

Поделиться:
265

Актуально

Точка зрения

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину ...

В мире

В акциях протеста во Франции задержан 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Политика

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

Политика

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ...

Спорт

Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах»

Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Монтенегро

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

Зидан возглавит сборную Франции

Экс-защитник «Барселоны» Юмтити, вероятно, записал прощальное видео о завершении карьеры

Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

Последние новости

Торжество справедливости и права: Азербайджан отмечает вторую годовщину антитеррористической операции в Карабахе

Сегодня, 00:00

Рамиль Шейдаев перешел в «Карабах»

18 / 09 / 2025, 23:40

ЦАХАЛ сообщил об эвакуации более 450 тыс. человек из города Газа

18 / 09 / 2025, 23:30

В акциях протеста во Франции задержан 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

18 / 09 / 2025, 23:27

Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

18 / 09 / 2025, 23:20

Пезешкиан: Горжусь тем, что я тюрок - ФОТО

18 / 09 / 2025, 23:00

Джейхун Байрамов: Азербайджан привержен продвижению мирной повестки

18 / 09 / 2025, 22:40

ЕС обсуждает использование замороженных активов России в обход Венгрии

18 / 09 / 2025, 22:20

В сети появилась аудиозапись директора столичной школы: «Я взяла деньги - и правильно сделала» - ВИДЕО

18 / 09 / 2025, 22:00

Обычное лекарство неожиданно показало сильный противораковый эффект

18 / 09 / 2025, 21:40

Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

18 / 09 / 2025, 21:20

В Казахстане создано министерство искусственного интеллекта

18 / 09 / 2025, 20:40

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ассамблее AİPA в Малайзии

18 / 09 / 2025, 20:20

Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Монтенегро

18 / 09 / 2025, 20:00

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа - ФОТО

18 / 09 / 2025, 19:45

МВД пресекло деятельность организаторов незаконных онлайн-казино в соцсетях

18 / 09 / 2025, 19:30

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

18 / 09 / 2025, 19:15

Принято решение по делу Олега Бакинского и бывшего замминистра Украины

18 / 09 / 2025, 19:00

Трамп: Путин подвел меня в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

18 / 09 / 2025, 18:45

Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

18 / 09 / 2025, 18:30
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30