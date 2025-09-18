Руководство Всемирной федерации Алпагут подало в отставку: Жаля Ахмедова сложила с себя полномочия

Члены Исполнительного комитета Всемирной федерации Алпагут (ВФА), а также руководство представительства организации в Азербайджане сложили с себя полномочия.

Как передает ВФА, об отставке заявили президент федерации Жаля Ахмедова, первый вице-президент Кенуль Нуруллаева, вице-президент Анар Гурбанов, руководитель Департамента по связям с общественностью Фируза Искендерова и руководитель секретариата Тунзаля Азимова.

Кроме того, решение об уходе с должности приняли президент азербайджанского представительства ВФА Фуад Гулиев, первый вице-президент Мехман Сафаров, вице-президент Давуд Давудов и руководитель Департамента по работе с волонтерами Жаля Мамедова.

Причиной массовых отставок названы серьезные разногласия между Исполнительным комитетом и Правлением федерации относительно управления организацией и ее стратегии развития.