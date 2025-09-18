Принято решение по делу Олега Бакинского и бывшего замминистра Украины

Завершился судебный процесс по апелляционной жалобе и протесту на приговор в отношении Олега Крапивина, известного в криминальном мире под прозвищем «Олег Бакинский», и Константина Кучера.

Потерпевшими по делу признаны ОАО «Авиазапчасть», ООО «Промышленные поставки Казахстан» и гражданин России Валерий Захаренков.

Как сообщает АПА, сегодня в Бакинском апелляционном суде на процессе под председательством судьи Мурада Мамедова выступил представитель потерпевшего.

Адвокат Самир Исаев попросил ужесточить наказание, назначенное Константину Кучеру. Также он потребовал от суда возмещения причинённого ему морального ущерба.

Затем выступил государственный обвинитель.

Прокурор потребовал отменить решение Бакинского суда тяжких преступлений об оправдании Константина Кучера по статье 178.4 и признать обвиняемого виновным по указанной статье, а также ужесточить назначенное ему наказание в соответствии со статьями 178.4 и 221.3.

Было отмечено, что ему должно быть назначено наказание, предложенное государственным обвинителем в суде первой инстанции.

Суд удалился на совещание.

Согласно решению, апелляционные жалобы защитников обвиняемых и потерпевшего, а также протест государственного обвинителя не были удовлетворены. Приговор суда первой инстанции оставлен в силе.

Напомним, что согласно приговору Бакинского суда по тяжким преступлениям, Олегу Крапивину назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года. В отношении него была применена ст. 70 Уголовного кодекса, и с учётом испытательного срока в 6 месяцев наказание признано условным. Константин Кучер был оправдан по ст. 178.4, а по статье 221.3 ему назначено окончательное наказание — 2,5 года лишения свободы.

Отметим, «Олег Бакинский» был задержан в Баку в прошлом году по обвинению в хулиганстве против гражданина России. Ему были предъявлены обвинения по статьям 127.2.3 (умышленное причинение менее тяжкого вреда здоровью, совершённое опасным способом или из хулиганских побуждений) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие, с применением насилия к потерпевшему либо уничтожением или повреждением чужого имущества).

В ходе следствия меру пресечения в виде ареста заменили на домашний арест.

По этому же делу проходил и Кучер, который, по данным следствия, ранее занимал должность заместителя министра оборонной промышленности Украины по авиации.

Ему были предъявлены обвинения по статьям 178.4 (мошенничество, причинившее особо крупный ущерб) и 221.3 (хулиганство с применением оружия или предметов, используемых как оружие).