Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ассамблее AİPA в Малайзии

Политика

First News Media20:20 - Сегодня
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, находящаяся с визитом в Куала-Лумпуре (Малайзия), 18 сентября приняла участие в церемонии открытия 46-й Генеральной ассамблеи Межпарламентской ассамблеи Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (AİPA).

Как сообщили в парламенте, выступавшие на церемонии, в которой приняли участие премьер-министр Малайзии Дато Сери Анвар бин Ибрагим, главы парламентов и представители государств-членов и государств-наблюдателей, высказали свои мнения о месте и роли AİPA в международной парламентской дипломатии, важности сотрудничества в рамках этой организации и роли парламентариев в решении проблем, волнующих мир.

Выступая на пленарном заседании Генеральной Ассамблеи, спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова отметила, что с ростом значимости парламентской дипломатии AIPA стала важной и успешной площадкой, объединяющей парламенты, создающей новые идеи и возможности для более тесного сотрудничества. Эта организация вносит значительный вклад в развитие диалога и взаимопонимания не только между парламентами-членами, но и между парламентами разных регионов мира.

Напомнив, что с 2022 года Милли Меджлис участвует в работе AIPA в статусе наблюдателя, С. Гафарова отметила, что это отражает намерение Азербайджана и далее развивать многоплановые отношения со странами Юго-Восточной Азии, а межпарламентское сотрудничество рассматривается как важное направление этих отношений. Она отметила, что Милли Меджлис Азербайджана активно развивает отношения с парламентами-членами организации, а также укрепляет многосторонние связи с AIPA.

С. Гафарова отметила, что Парламентская сеть Движения неприсоединения, созданная по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева и в настоящее время возглавляемая Милли Меджлисом, подписала Меморандум о сотрудничестве с AIPA в марте 2023 года. Это демонстрирует наше намерение развивать институциональное сотрудничество и вносить вклад в реализацию наших общих целей.

Отметив, что основная тема Генеральной ассамблеи – инклюзивное развитие и устойчивость – является важным вопросом в повестке дня парламентских обсуждений, спикер Милли Меджлиса подчеркнула, что парламенты, обладающие законодательными, бюджетными и контрольными функциями, являются одними из основных участников этого процесса. Она отметила, что инклюзивное развитие и устойчивость – это стратегическое видение, принятое Азербайджаном.

Реализация Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года считается важным элементом этого видения, а национальные планы и стратегии развития успешно согласованы с Целями устойчивого развития.

Говоря о масштабных строительно-восстановительных работах, проводимых Азербайджаном в освобожденных от оккупации регионах Карабаха и Восточного Зангезура, председатель Милли Меджлиса отметила, что возрождение этих территорий является важным компонентом подхода правительства Азербайджана к инклюзивному развитию и устойчивости. Она напомнила, что эти территории находились под оккупацией в течение 30 лет и были освобождены от оккупации в 2020 году. Масштабные восстановительные работы, проведенные на этих полностью разрушенных территориях, уже позволили нашему правительству переселить более пятидесяти тысяч человек в эти регионы и реинтегрировать их в общую социально-экономическую жизнь страны.

