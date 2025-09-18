Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Монтенегро

Национальная команда Азербайджана в составе футболистов в возрасте до 15 лет в рамках учебно-тренировочных сборов провела второй контрольный матч.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, U-15 в очередной раз встретилась с командой соответствующей возрастной группы из Монтенегро, проходившей подготовку в Баку.

Встреча, состоявшаяся на стадионе в поселке Бина, завершилась победой команды Агиля Набиева со счетом 3:1. В составе сборной Азербайджана голы забили Гасан Муршудзаде на 5-й минуте, Хазар Гусейнзаде на 51-й и Мурад Мамедов на 81-й минуте.

Отметим, что состоявшаяся 16 сентября первая контрольная встреча между командами завершилась нулевой ничьей.