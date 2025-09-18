Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

Наша столица уже в девятый раз принимает у себя Гран-при Азербайджана Формулы 1, и волнение уже набирает обороты. Сегодня любители скорости торжественно открыли гоночный уикенд традиционной прогулкой по пит-лейну.

Прогулка, начавшаяся в 16:30 и продолжавшаяся около двух часов, стала эксклюзивной привилегией для обладателей трёхдневных билетов. Тысячи фанатов получили возможность вблизи наблюдать за гаражами своих любимых команд и стали свидетелями подготовки болидов таких гигантов, как Ferrari, Red Bull Racing и Mercedes.

Болельщики также делали памятные фотографии с мировыми звездами автоспорта, создавая незабываемые воспоминания. Рёв моторов, молниеносная работа механиков и захватывающая атмосфера пит-лейна подарили зрителям уникальный взгляд за кулисы мира Формулы 1.

Прогулка по пит-лейну стала ярким началом гоночного уикенда, позволив фанатам почувствовать адреналин и атмосферу соревнования с самого первого дня.

Напомним, что бакинский этап считается одним из самых захватывающих в календаре Формулы 1 и в этом году пройдёт с 19 по 21 сентября.