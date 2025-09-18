Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

Азербайджан в январе-июле 2025 года экспортировал 5 тыс. 407,81 тонн автомобильного бензина марки AI-92 на $3 млн 532 тыс.

Об этом Report сообщили в Госкомитете по статистике.

Основной объем экспорта пришелся на Афганистан - 2 тыс. 297,68 тонн на $1 млн 631,35 тыс. Весь объем был поставлен в июле.

В Грузию было поставлено в отчетный период 1 тыс. 93,57 тонн на $803,77 тыс., в Турцию – 2 тыс. 16,56 тонн на $1 млн 96,88 тыс.

В 2024 году экспорт бензина AI-92 из Азербайджана не осуществлялся.

Последний раз бензин этой марки экспортировался из Азербайджана в 2021 году - тогда 44,94 тонны на $27,98 тыс. было поставлено в Грузию.

В Азербайджане бензин марки AI-92 производится на Бакинском нефтеперерабатывающем заводе им. Гейдара Алиева. С лета 2024 года завод начал выпуск бензина Premium Euro-95.