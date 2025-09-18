 Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Экономика

Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

First News Media21:20 - Сегодня
Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

На встрече министра экономики Микаила Джаббарова с комиссаром ЕС по вопросам расширения и "Восточного соседства" Мартой Кос состоялся обмен мнениями по вопросам инвестиционных инициатив, разминирования, управления водными ресурсами, поддержки устойчивого развития транспорта и других секторов.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Азербайджана.

Было подчеркнуто, что Европейский союз является одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана, отмечены успешные связи сторон в сфере энергетики и инвестиций. Отмечено наличие больших перспектив для дальнейшего развития сотрудничества в сфере транспорта.

На встрече состоялся обмен мнениями по проекту соглашения о финансировании между Азербайджаном и Европейской комиссией по проекту поддержки разминирования, управления водными ресурсами и устойчивого развития транспортного сектора.

Стороны обсудили инвестиционные инициативы в энергетике, цифровой экономике, транспорте, частном секторе и других областях в рамках новой глобальной стратегии координации ЕС - инициативы "Global Gateway".

Поделиться:
160

Актуально

Мнение

Третий - лишний, или Пора бы EUMA отправиться вслед Минской группой

В мире

В акциях протеста во Франции задержан 181 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Политика

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ...

Спорт

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну ...

Экономика

Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

ФРС США впервые в этом году снизила ставку

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 77,7 миллиарда долларов США

Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

ФРС США впервые в этом году снизила ставку

Азербайджанская нефть незначительно подешевела

Азербайджан и ОАЭ построят два контейнерных судна

Стоимость платных услуг в Азербайджане выросла на 9%

Последние новости

В сети появилась аудиозапись директора столичной школы: «Я взяла деньги - и правильно сделала» - ВИДЕО

Сегодня, 22:00

Обычное лекарство неожиданно показало сильный противораковый эффект

Сегодня, 21:40

Обсуждено развитие экономического сотрудничества между Азербайджаном и ЕС

Сегодня, 21:20

В акциях протеста во Франции задержан 181 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Сегодня, 21:00

В Казахстане создано министерство искусственного интеллекта

Сегодня, 20:40

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на 46-й Генеральной ассамблее AİPA в Малайзии

Сегодня, 20:20

Сборная Азербайджана U-15 одержала победу над Монтенегро

Сегодня, 20:00

Состоялось очередное заседание Наблюдательного совета Агентства развития медиа - ФОТО

Сегодня, 19:45

МВД пресекло деятельность организаторов незаконных онлайн-казино в соцсетях

Сегодня, 19:30

Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Любители скорости на прогулке по пит-лейну - ФОТО

Сегодня, 19:15

Принято решение по делу Олега Бакинского и бывшего замминистра Украины

Сегодня, 19:00

Трамп: Путин подвел меня в контексте урегулирования российско-украинского конфликта

Сегодня, 18:45

Представитель ООН: Азербайджан демонстрирует высокий уровень межрелигиозного сотрудничества

Сегодня, 18:30

Комиссар ЕС по вопросам расширения Марта Кос после Азербайджана посетит Армению

Сегодня, 18:20

ЕС представит 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября

Сегодня, 18:15

Азербайджан начал поставки бензина AI-92 в Афганистан

Сегодня, 17:56

Россия выступает за скорейшее примирение Армении и Турции – МИД РФ

Сегодня, 17:55

Замруководителя администрации президента России подал в отставку

Сегодня, 17:42

В Имишли примерно 1000 абонентов временно останутся без газа

Сегодня, 17:29

Пограничный корабль РФ зайдет в порт Баку

Сегодня, 17:19
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30