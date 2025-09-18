ЕС представит 19-й пакет санкций против РФ 19 сентября

Новый, 19-ый пакет санкций Европейского союза против России может быть передан на утверждение в Совет ЕС уже 19 сентября.

Об этом сообщают иностранные СМИ со ссылкой на источники.

"Насколько мне известно, 19-й пакет будет передан Комиссией в Совет ЕС завтра, в пятницу", - сообщил один из источников.

Другой добавил, что пока ему неизвестно, будет ли публичная презентация санкционного пакета или предложение Еврокомиссии сначала обсудят государства-члены ЕC.

В Брюсселе 18 сентября, представители Еврокомиссии отказались анонсировать конкретную дату готовности нового пакета санкций, но подтвердили, что он будет представлен в ближайшее время.