Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

First News Media15:33 - Сегодня
Известный российский певец Олег Газманов отдал обвиняемому в мошенничестве Геворку Саркисяну деньги, которые в течение жизни откладывал на пенсию, сообщил РИА Новости юрист семьи Газманова Роман Кузьмин.

«В 2019 году Олег Михайлович выдал заем Саркисяну, как и его супруга Марина Анатольевна. Особенность в том, что это были все деньги, которые Олег Михайлович за всю свою жизнь заработал на пенсию», — рассказал Кузьмин.

По словам Кузьмина, Саркисян начал входить в круг семьи Газманова в 2016 года, стараясь зарекомендовать себя с положительной стороны. «Фактически он воспользовался их (Газмановых. — Прим. ред.) к нему отношением и получил денежные средства. Впоследствии через год от него потребовали деньги вернуть, Саркисян заявил, что денег нет. Он (Саркисян. — Прим. ред.) непонятно куда их инвестировал. А мы не инвестировали, просто дали ему заем», — уточнил адвокат.

Позже, как рассказал Роман Кузьмин, Саркисян ссылался на эпидемию ковида, затем на проведение СВО, что якобы не позволяет ему перевести деньги из США, где он проживает.

«Саркисян хоть и гражданин России, но в последние годы проживал в Соединенных Штатах Америки, там у него семья, дом, имущество и наши деньги. Сюда он приезжает тайно по каким-то своим вопросам. Мы много раз просили его о встрече, однако он ни слова нам не говорил и уезжал», — также сообщил адвокат.

В дальнейшем Газмановы осознали, что их обманули и приняли решение обратиться с заявлением в Следственный комитет России.

Ранее в правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в Москве задержали мужчину по подозрению в мошенничестве в отношении народного артиста России Олега Газманова и его супруги Марины Муравьевой-Газмановой. Им оказался ранее не судимый гражданин России.

При этом, как рассказал РИА Новости другой собеседник агентства, в уголовном деле несколько эпизодов преступной деятельности фигуранта, среди них в том числе мошенничество в отношении супругов Газмановых.

Фигуранту уже предъявлено обвинение в мошенничестве.

Как следует из судебных документов, изначально суд в Москве отправил мужчину под стражу, однако затем решение нижестоящей инстанции было изменено, а фигурант отправлен под домашний арест.

Роман Кузьмин уточнил РИА Новости, что Саркисяна, после того как отпустили под домашний арест, заключили под стражу уже по второму уголовному делу о мошенничестве. Потерпевшими, по его словам, являются друзья Газманова.

«Он собирался покидать Россию, и снова заключили его под стражу, и 24 сентября снова будет рассматривать апелляция его защиты на меру пресечения, и они снова попросят отпустить его под домашний арест. Саркисян сбежит из страны, как только его отпустят под домашний арест», - сказал Кузьмин.

Кузьмин добавил, что и по настоящее время, находясь в СИЗО, Саркисян звонит своим партнерам и убеждает их, что в конце сентября покинет Россию.

Источник: РИА Новости

