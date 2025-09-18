В Азербайджане выявлено 42 новых случая ВИЧ-инфекции среди наркозависимых
За период с января по август ткущего года в Азербайджане зарегистрировано 42 новых случая заражения ВИЧ-инфекцией среди потребителей инъекционных наркотиков, что составляет 5% от общего числа выявленных случаев.
Как сообщает Report, об этом говорится в отчете Государственной комиссии по борьбе с наркоманией и незаконным оборотом наркотических средств.
В рамках программы заместительной терапии метадоном 740 пациентов получают лечение в трех специализированных центрах страны:
- 285 человек проходят терапию в Республиканском наркологическом центре;
- 321 пациент получает помощь в Центре по борьбе со СПИДом;
- 134 человека лечатся в Сумгаитском наркологическом центре.
По данным Республиканского центра по борьбе со СПИДом, в стране наблюдается снижение числа новых случаев заражения ВИЧ среди наркозависимых.