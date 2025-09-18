Пакистан и Саудовская Аравия договорились о взаимной обороне

Саудовская Аравия и Пакистан подписали совместное стратегическое оборонное соглашение во время визита премьер-министра Шахбаза Шарифа в Эр-Рияд.

Как сообщает Al Arabiya, Шариф встретился с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом и подписал Соглашение о стратегической взаимной обороне, которое подтверждает глубокие связи между Исламабадом и Королевством.

«В соглашении говорится, что любая агрессия против любой из стран будет рассматриваться как агрессия против обеих», — говорится в копии соглашения.

«Это соглашение, отражающее общую приверженность обеих стран укреплению своей безопасности и достижению безопасности и мира в регионе и во всем мире, направлено на развитие аспектов оборонного сотрудничества между двумя странами и укрепление совместного сдерживания любой агрессии», — говорится в соглашении.

Саудовская Аравия и Пакистан поддерживают тесные отношения уже почти восемь десятилетий.