Вечный флаг Победы: Азербайджан отмечает День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере

Золотой летописью в новейшей истории Азербайджана стала антитеррористическая операция 19-20 сентября 2023 года.

С бесконечной благодарностью к доблестным защитникам Родины, которые под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева восстановили государственный суверенитет Азербайджана, навсегда искоренив сепаратизм на нашей священной земле, низко склоняя головы перед светлой памятью героических шехидов, их бессмертным подвигом, сегодня азербайджанский народ отмечает День городов Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенд и Агдере. Соответствующее Распоряжение Президент Ильхам Алиев подписал 18 сентября 2024 года.

15 октября 2023 года глава государства поднял Государственный флаг Азербайджана в Ханкенди, Ходжавенде, Агдере, Ходжалы, которые в результате блестяще проведенной антитеррористической операции были полностью очищены от сепаратистской хунты.

Выступая с речью на центральной площади Ханкенди, Президент Ильхам Алиев подчеркнул историческое значение этого дня: «Сегодня я с гордостью поднял Азербайджанский флаг и хочу еще раз сказать моему родному народу, что мы достойны этой Победы. Азербайджанский народ добился этой Победы ценой своей крови и жизни. Флаг, который я поднял здесь сегодня, будет развеваться здесь вечно, и мы будем жить здесь вечно. Карабах наш, Карабах - это Азербайджан!»

Антитеррористическая операция стала восстановлением исторической справедливости и торжеством международного права, ярчайшим проявлением несгибаемого духа азербайджанского народа и внесла неоценимый вклад в установление прочного мира и безопасности в регионе.

Согласно информации Министерства обороны Азербайджана, всего за один день 406 квадратных километров территории были очищены от посторонних элементов и взяты под полный контроль нашей Армии. В ходе операции противник потерял убитыми 310 и ранеными 614 человек личного состава. В результате точных ударов, нанесенных нашей Армией, было уничтожено 8 танков, 22 артиллерийские системы, 14 минометов, 3 зенитных комплекса, 8 средств РЭБ, 9 военно-транспортных средств, а также другое вооружение и техника противника. Кроме того, были конфискованы и изъяты 1731 единица различной боевой техники, а также 18 664 единицы стрелкового оружия.

Не устояв перед силой и мощью Азербайджанской армии, не выдержав удара ее «железного кулака», криминальный режим сепаратистской хунты - впавший в шок и потерявший контроль над ситуацией - вынужден был поднять белый флаг.

С сепаратистами было покончено, остатки вооруженных сил Армении и незаконные вооруженные отряды - разоружены и выведены с наших территорий. Конституционный строй Азербайджанской Республики был восстановлен на всей территории страны с полным обеспечением суверенитета республики.

К сожалению, в ходе антитеррористической операции 192 наших военнослужащих и 1 гражданское лицо стали шехидами. Allah rəhmət eləsin! Еще 511 военнослужащих и 1 гражданское лицо получили ранения.

Сегодня величественный Флаг Азербайджана гордо развевается на всех наших освобожденных землях. Свободные Ханкенди, Ходжалы, Ходжавенде, Агдере распахнули объятия для своих истинных хозяев, для народа-победителя, народа-созидателя. Своим самоотверженным трудом, энергией и верой он поднимает эти земли из руин, возвращает им жизнь, и процветание.

В настоящее время успешно реализуется I Государственная программа Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджана. На многих освобожденных территориях обеспечивается возвращение бывших вынужденных переселенцев, продолжается переселение жителей в родные края.

«Страдания, несправедливость остались позади. Азербайджанское государство создало для вас все условия. Дома прекрасно ремонтируются, имеется вся инфраструктура – дороги, природный газ и электроэнергия, вода. А самое главное, вы и ваши потомки будете жить вечно в родном Карабахском крае. Это торжество справедливости. Мы восстановили справедливость. Прежде всего, мы восстановили свои права, мы положили конец армянской оккупации. Мы сделали это поэтапно», - заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд Ходжалинского района 15 сентября.

Глава государства еще раз подчеркнул значение антитеррористической операции: «Как вы знаете, когда закончилась Вторая Карабахская война, мы еще не контролировали этот регион. Причины этого вам тоже известны. Однако с 10 ноября 2020 года вплоть до 19 сентября 2023 года у нас была одна цель – полностью восстановить суверенитет страны. И мы это сделали - положили конец армянской оккупации, положили конец сепаратизму, восстановили справедливость, а сейчас строим и созидаем».

Президент Ильхам Алиев заявил, что люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий: «Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия. И мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами. Однако каждый раз, открывая городок для переселенцев, я говорил, что это временное место жительства. После освобождения Карабаха мы создадим для вас там лучшие условия. Так и случилось».

«Конечно, сегодня весь мир говорит об Азербайджане. Нет второй такой страны, как Азербайджан, которая так же сражалась, проливала кровь за родную землю, несла потери и победила. Может, когда-нибудь будет, а может, и нет. Нашу победу обеспечили воля нашего народа, привязанность нашего народа к родной земле, наша общая воля, наш боевой дух. Подобно тому, как мы разгромили врага на поле боя, заставили его подписать акт о капитуляции, таким же образом мы проложили путь к миру, чтобы больше никогда не было войны. Мы никогда не хотели войны, и я на протяжении 17 лет вел переговоры с руководителями Армении, пытался убедить их, что если они не покинут нашу землю добровольно, то война неизбежна. Но они считали, что этого не произойдет. Они считали, что великие державы, стоящие за ними силы, которые снабжали их оружием, деньгами, оказывали им политическую поддержку, будут защищать их всякий раз, всегда. Но они не смогли правильно просчитать нашу волю. Хотя я неоднократно говорил им, что они должны добровольно покинуть наши земли. Даже после Второй Карабахской войны, после нашей славной Победы, после освобождения города Шуша я говорил им: в Азербайджане нет места сепаратизму, подчинитесь законам Азербайджана, примите азербайджанское гражданство и живите здесь, никто вам и слова не скажет. Но вновь проявились и военные провокации, и политические провокации, высокомерие и, фактически, негативное отношение к нам.

Поэтому антитеррористическая операция 19-20 сентября стала уроком для них и для всех. Военная операция, длившаяся всего несколько часов, положила конец сепаратистам, а те, на кого они возлагали надежды, промолчали. Поскольку никто не мог бы противостоять Азербайджанской армии, никто не мог бы противостоять азербайджанскому народу. Потому что мы правы. Сегодня мы еще раз доказываем здесь свою правоту. Они разрушили наши города и села, а мы строим и созидаем. Весь Карабах, весь Восточный Зангезур – это строительная площадка. Восстановление и строительство за короткое время этих прекрасных домов, создание всей инфраструктуры демонстрируют нашу мощь, наши намерения. Главное, в центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана. Вы – граждане Азербайджана, жители Карабахского региона, пострадавшие от армянской оккупации, сегодня достойны самых лучших условий. Поздравляю вас, желаю вам счастливой жизни. Мы будем жить здесь вечно», - подчеркнул азербайджанский лидер.

Сегодня Азербайджан уверенно возвращает жизнь и развитие на освобожденные земли. Карабах и Восточный Зангезур становятся местом созидания и новых возможностей.

Сегодня здесь восстанавливаются города и села, строится современная инфраструктура, открываются школы, больницы, предприятия.

Сегодня тут вновь оживает труд, возвращаются семьи, наполняя родные края голосами детей и светом будущего.

Сегодня эти земли обретают новое дыхание, превращаясь в символ возрождения и процветания.