Президент ОАЭ поделился публикацией о визите в Азербайджан - ВИДЕО

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян поделился публикацией о визите в Азербайджан.

Как передает 1news.az, в публикации на странице Президента ОАЭ в социальной сети размещено видео с кадрами его визита в Карабахский региона Азербайджана.

«Я был рад встретиться в Карабахе с Его Превосходительством Президентом Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить развитие двусторонних отношений между Объединёнными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Мы рассмотрели новые направления сотрудничества, направленные на ускорение экономического развития, создание совместных возможностей, поддержку регионального и глобального мира и стабильности, используя потенциал Всеобъемлющего соглашения о экономическом партнёрстве, подписанного недавно», - говорится в публикации к видео.