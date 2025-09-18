 Более 700 операций по витрэктомии восстановили зрение | 1news.az | Новости
Общество

Более 700 операций по витрэктомии восстановили зрение

Фаига Мамедова11:30 - Сегодня
Витрэктомия, одна из самых эффективных методик лечения заболеваний сетчатки и стекловидного тела, теперь покрывается обязательным медицинским страхованием.

Эта хирургическая операция заключается в частичном или полном удалении стекловидного тела глаза.

С помощью этой процедуры можно восстановить зрение или предотвратить его дальнейшее ухудшение.

За первые шесть месяцев текущего года за счёт обязательного медицинского страхования было выполнено более 700 операций по витрэктомии.

Рекомендуется немедленно обратиться к офтальмологу при резком ухудшении зрения, сужении зрительного поля, появлении перед глазами «занавеса», чёрных точек, теней или вспышек, а также при травмах глаз.

Офтальмологические обследования позволяют выявить патологии в заднем сегменте глаза — на сетчатке и в стекловидном теле. В число таких обследований, покрываемых обязательным медицинским страхованием, входят: офтальмоскопия, оптическая когерентная томография (ОКТ), УЗИ глазного яблока, ангиография глаза и тесты на остроту зрения. При обнаружении в результате этих диагностических методов разрывов сетчатки, гемофтальма (кровоизлияний), ретинопатии на фоне сахарного диабета, макулярных разрывов, эпиретинального фиброза, глазных травм и других патологий, рекомендуется проведение витрэктомии.

Операция выполняется микроинвазивными методами, как правило, под местной анестезией.

Продолжительность операции зависит от основного заболевания и наличия сопутствующих офтальмологических патологий и в среднем составляет от 1 до 3 часов. В ходе операции стекловидное тело удаляется, а образовавшаяся полость заполняется специальными сбалансированными солевыми растворами, искусственными полимерами, такими как силиконовое масло или газ. Эти вещества, расширяясь в глазной полости, помогают восстановить и зафиксировать сетчатку в её нормальном положении. Стоит отметить, что во время стационарного лечения лекарства и медицинские расходные материалы также включены в Пакет услуг обязательного медицинского страхования. После витрэктомии пациенты могут в короткие сроки вернуться к привычному образу жизни.

Операция по витрэктомии за счёт обязательного медицинского страхования проводится по медицинским показаниям и направлению врача в медицинских учреждениях (как частных, так и находящихся в подчинении соответствующих государственных органов), имеющих договор с Государственным агентством по обязательному медицинскому страхованию.

Ознакомиться со списком медицинских учреждений, где предоставляется данная услуга, можно с помощью функции «Поиск медицинских учреждений».

