FT: Европа расширяет официальные контакты с талибами

Европейские страны значительно расширили официальные контакты с представителями "Талибана", что открывает дипломатические двери на Запад движению, пришедшему к власти в Афганистане четыре года назад.

Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, западные правительства и политики "стремятся ко все большему взаимодействию с Кабулом, пытаясь решить проблемы репатриации нелегальных мигрантов". Европейские страны, включая Германию, Швейцарию и Австрию, в этом году направляли делегации в Афганистан или же принимали на своей территории представителей "Талибана" в интересах содействия репатриации.

По словам находящегося в Кабуле ведущего аналитика Международной кризисной группы Ибрагима Бахисса, "Талибан" очень заинтересован и стремится интегрироваться в глобальный политический порядок".

Официальные контакты, необходимые для достижения договоренностей, равносильны "микропобедам, которые все больше интегрируют движение в мировую систему", отметил он.

Источник: ТАСС