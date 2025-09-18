Папа Римский исключил реформы в отношении женщин и однополых браков

Папа Римский Лев XIV исключил изменение ключевой доктрины об однополых браках и женщинах-дьяконах после вызвавшего разногласия папства его предшественника Франциска.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на интервью американской журналистки Элиз Энн Аллен для книги «Папа Лев XIV: гражданин мира, миссионер XXI века».

Понтифик указал, что его подход к католикам из сообщества ЛГБТ будет таким же, как и у его предшественника: доброжелательное отношение без изменения церковного учения. «Я пытаюсь сказать то, что Франциск очень ясно выразил, когда сказал: "todos, todos, todos". Всех приглашают войти, но я не приглашаю человека из-за его принадлежности к какой-либо конкретной идентичности. Я приглашаю человека, потому что он сын или дочь Бога», — сказал Папа.

70-летний Лео также ослабил ожидания относительно острого вопроса о женщинах-дьяконах — потенциально исторической реформы, которую Франциск призвал католических экспертов изучить. «В данный момент я не намерен менять учение Церкви по этому вопросу», — сказал Лео, хотя и добавил, что «конечно, готов продолжать прислушиваться к людям».

Ранее стало известно, что Папа Римский Лев XIV причислит итальянского подростка Карло Акутиса, известного как «покровитель интернета», к лику святых.

