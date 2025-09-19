 Эрдоган: на Генассамблее ООН от имени Палестины будет выступать Турция | 1news.az | Новости
В мире

Эрдоган: на Генассамблее ООН от имени Палестины будет выступать Турция

First News Media16:15 - Сегодня
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что на Генеральной ассамблее ООН от имени Палестины будет выступать Турция.

«Турция будет голосом Палестины на Генассамблее ООН. Мир должен более тесно сотрудничать для устранения угроз», - сказал он.

По его словам, позиция Израиля подрывает мир, и число лидеров и общественных деятелей, критикующих эту страну, растет, продолжаются усилия по усилению международного давления.

Турция будет и впредь решительно поднимать вопрос о палестинском вопросе на всех платформах, заявил он.

Президент Эрдоган подчеркнул, что приоритетом Турции является обеспечение немедленного перемирия в Газе и прекращение гуманитарной трагедии в регионе.

Источник: Anadolu

