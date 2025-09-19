AQTA борется с незаконным содержанием диких животных в заведениях

Содержание диких животных и птиц запрещено.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA, содержание и демонстрация диких животных и птиц в семейных зонах отдыха и на предприятиях общественного питания запрещены законом.

«В последнее время участились случаи содержания и демонстрации различных диких животных и птиц на предприятиях общественного питания и семейных центрах отдыха. Это создаёт риски контакта животных и птиц с людьми, передачи зоонозных заболеваний, а также нарушения биологической безопасности в стране», - говорится в сообщении.

С целью предотвращения опасных заболеваний и обеспечения биобезопасности, мониторинги будут проводиться на постоянной основе. В случае выявления нарушений законодательства, Агентство примет соответствующие административные меры.