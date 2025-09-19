Вертолет, в котором находились Трамп и его супруга, совершил экстренную посадку

Вертолет Marine One, в котором находились президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания, совершил экстренную посадку в Великобритании из-за проблем с гидравликой.

Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, передает Newsweek.

«Вертолет Marine One из-за незначительной проблемы с гидравликой приземлился в аэропорту Лутон. Такое решение было принято в целях особой осторожности. После посадки президент США и первая леди благополучно поднялись на борт резервного вертолета, чтобы продолжить свой путь в аэропорт Станстед. Их прибытие задержалось на несколько минут», — рассказала Левитт.

Позже чета Трамп «без происшествий» поднялась на президентский борт Air Force One, на котором супруги вылетели обратно в США. Отмечается, что во время инцидента никто не пострадал.