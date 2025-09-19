Где и сколько осадков выпало в Азербайджане?

Фактическая погода по состоянию на19 сентября.

По сообщению Национальной гидрометеорологической службы, в некоторых частях страны наблюдается дождливая и ветреная погода. Количество выпавших осадков составило: в Лянкяране 9 мм, в Билясуваре 6 мм, в Сабирабаде 5 мм, в Товузе 4 мм, в Балакене 3 мм, в Загатале, Джейранчёле, Агстафе, Астаре 2 мм, в Баку и на Абшеронском полуострове, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы, Шуше, Дашкесане, Гядабее, Гёйгёле, Нафталане, Гяндже, Хыналыге, Шамкире, Гахе, Шеки, Гобустане, Евлахе, Гёйчае, Шахдаге, Имишли, Ярдымлы, Лерике - до 1 мм.

В некоторых районах дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала: в Нафталане 25 м/с, в Геранбое 23 м/с, в Гяндже 20 м/с.

В Дашкесане, Гёйгёле, Балакене, Загатале, Шамахе, Гёйчае и Лерике наблюдается туман, видимость составляет до 500 метров.