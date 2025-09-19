В Азербайджане появились пригласительные на траурные церемонии - Цены - ФОТО - ВИДЕО

Для траурных церемоний теперь тоже делают специальные пригласительные.

Если раньше люди отправляли пригласительные только на радостные события, то теперь это стало практиковаться и для траурных мероприятий.

По информации XəzərXəbər, жители города сообщили, что им уже несколько раз присылали такие пригласительные.

По словам теолога Аги Гаджибейли, с религиозной точки зрения это не считается ошибкой.

Отметим, что такие приглашения в видеоформате стоят 20 манатов, а в формате изображения - 10 манатов.