Пограничники предотвратили ввоз крупной партии наркотиков из Ирана

Была пресечена попытка ввоза 16 кг наркотиков из Ирана.

Как сообщили в Государственной пограничной службе, на служебном участке пограничного отряда «Горадиз» пограничным нарядом были замечены подозрительные действия неизвестного лица, передает 1news.az.

Пограничная застава была немедленно поднята по команде «К оружию», территория была блокирована, и был осуществлен пограничный поиск.

В результате оперативно-войсковых мероприятий был задержан гражданин Азербайджанской Республики Аллахвердиев Гусейн Рафиг оглу, 1989 года рождения. При осмотре его сумки было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общим весом 16 килограммов 650 граммов.

По данному факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.