 Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для нужд Украины
Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для нужд Украины

First News Media12:15 - Сегодня
Еврокомиссия считает возможным использование замороженных российских активов странами Группы семи (G7) для предоставления нового кредита Украине.

Такое мнение высказал еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.

«Что касается других стран, то мы действительно считаем, что эту модель (выделение кредита, обеспеченного замороженными российскими активами) можно воспроизвести среди других членов G7», - сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.

Еврокомиссар добавил, что уже поднимал вопрос использования российских активов во время последней встречи глав экономических ведомств стран «семерки».

Источник: ТАСС

