Еврокомиссар допустил использование активов России странами G7 для нужд Украины
Еврокомиссия считает возможным использование замороженных российских активов странами Группы семи (G7) для предоставления нового кредита Украине.
Такое мнение высказал еврокомиссар по экономическим и социальным вопросам Валдис Домбровскис.
«Что касается других стран, то мы действительно считаем, что эту модель (выделение кредита, обеспеченного замороженными российскими активами) можно воспроизвести среди других членов G7», - сказал он по прибытии на неформальную встречу министров экономики и финансов стран ЕС в Копенгагене.
Еврокомиссар добавил, что уже поднимал вопрос использования российских активов во время последней встречи глав экономических ведомств стран «семерки».
Источник: ТАСС
