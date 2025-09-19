В МИД Афганистана ответили Трампу

Военное присутствие США в Афганистане больше невозможно, заявил официальный представитель афганского внешнеполитического ведомства, советник главы МИД Закир Джалали.

В ответ на заявления президента США Дональда Трампа о необходимости возвращения базы "Баграм" Джалали сказал, что "народ Афганистана никогда не мирился с иностранным военным присутствием, и этот вопрос был отражен в Дохийском соглашении".

"Афганистан и США могут поддерживать политические и экономические отношения на основе взаимного уважения и общих интересов, без наличия у США военной базы в Афганистане", - приводит слова дипломата афганский новостной портал Tolo news в своем Telegram-канале.

Накануне Трамп сообщил, что Вашингтон добивается возвращения авиабазы "Баграм" в Афганистане, отметив ее стратегическое расположение рядом с Китаем.

Ранее начальник генерального штаба афганской армии Фасихуддин Фитрат заявил, что афганские власти не будут вести никаких переговоров по поводу авиабазы Баграм ни с одним государством, включая США. Он указал, что присутствие даже одного иностранного солдата на афганской земле "неприемлемо для Исламского Эмирата" и Кабул не вступит ни в какую сделку с США или любой другой страной по вопросу авиабазы.

Источник: РИА Новости