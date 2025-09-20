Зеленский объявил о создании штурмовых войск

Президент Владимир Зеленский заявил о создании штурмовых войск, как отдельного вида войск ВСУ.

"Будем сейчас делать отдельные штурмовые войска, принято это решение. Сейчас все готовится, и, я думаю, где-то (через - ред.) неделю-десять дней все будет работать. Современные штурмовые войска с дроновой составляющей, со всем остальным", - приводятся слова Зеленского на сайте украинский телеканал "Общественное".

По словам украинского президента, уже решено юридически оформить штурмовые подразделения как новый род войск.