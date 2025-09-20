 Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

First News Media22:24 - 20 / 09 / 2025
Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора 1979 года из-за увеличения военного контингента на Синайском полуострове.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным портала, Нетаньяху предоставил госсекретарю Марко Рубио список действий Египта на Синае, которые, по его словам, являются серьезными нарушениями соглашения, гарантом которого выступают США. Он также попросил Вашингтон оказать давление на Каир.

Израильский чиновник рассказал, что Египет создает наступательную военную инфраструктуру в регионе, включая модернизацию авиабаз и строительство подземных хранилищ ракет. Также Египет, по их словам, не предоставил достаточных объяснений предназначения этой инфраструктуры.

По данным Axios, Нетаньяху обратился к США после безрезультатных прямых переговоров с Египтом. Ситуацию осложняет сокращение миссий международной группы наблюдателей, возглавляемой США.

При этом неназванный египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения и заявил, что США не связывались с Египтом по этому вопросу.

Ранее Нетаньяху заявил, что удар по Катару был оправдан.

Источник: Gazeta.Ru

Поделиться:
262

Актуально

Xроника

Состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Президентом Руанды ...

Политика

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

Общество

В воскресенье ожидаются периодические дожди

Спорт

Гран-при Азербайджана останется в календаре Формулы 1 до 2030 года – ФОТО

В мире

Иран объявил о фактической приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

Трамп выступил с требованием к Венесуэле

Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Хаменеи: прослушивание женского голоса, созданного ИИ, приравнивается к хараму

В акциях протеста во Франции задержаны 300 человек - ФОТО - OБНОВЛЕНO

Газманов стал жертвой мошенничества: Певец отдал Саркисяну все накопления на пенсию

Кадыров назвал Пугачеву «врагом народа и предателем»

Последние новости

В Ханкенди по случаю первого Дня города состоялись грандиозный концерт и фейерверк - ФОТО

20 / 09 / 2025, 23:59

Иран объявил о фактической приостановке сотрудничества с МАГАТЭ

20 / 09 / 2025, 23:50

Трамп выступил с требованием к Венесуэле

20 / 09 / 2025, 23:35

Посол Израиля поздравил Азербайджан с Днем государственного суверенитета

20 / 09 / 2025, 23:10

В Азербайджанской Армии состоялся цикл мероприятий по случаю Дня государственного суверенитета - ФОТО

20 / 09 / 2025, 22:45

Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

20 / 09 / 2025, 22:24

Трамп выступит на похоронах застреленного Кирка

20 / 09 / 2025, 22:00

В Кяльбаджаре еще 29 семьям вручили ключи от квартир - ФОТО

20 / 09 / 2025, 21:35

Начальник Генерального штаба Азербайджанской армии принял участие в военном параде в Белграде - ФОТО

20 / 09 / 2025, 20:50

Институт омбудсмена Азербайджана избран полноправным членом Европейской сети детских омбудсменов

20 / 09 / 2025, 20:21

Членов семей шехидов и гази пригласили на Гран-при Азербайджана Формулы-1 - ФОТО

20 / 09 / 2025, 20:01

Президент Руанды ознакомился с деятельностью центра ASAN xidmət - ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:42

Второй день Formula 1 Qatar Airways Гран-при Азербайджана 2025: Как это было – ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:22

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Азербайджана 2025 – ФОТО

20 / 09 / 2025, 19:00

Президент Поль Кагаме: Между Руандой и Азербайджаном есть много общего

20 / 09 / 2025, 18:40

Ильхам Закиев стал девятикратным чемпионом Европы

20 / 09 / 2025, 18:30

Оскар Пиастри также попал в аварию в ходе квалификации в Баку – ФОТО - ВИДЕО

20 / 09 / 2025, 18:20

В воскресенье ожидаются периодические дожди

20 / 09 / 2025, 18:10

Зеленский объявил о создании штурмовых войск

20 / 09 / 2025, 18:00

Шарль Леклер въехал в барьер на Гран-при Азербайджана 2025 – ВИДЕО

20 / 09 / 2025, 17:50
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвижения17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30