Нетаньяху обвинил Египет в нарушениях мирного соглашения

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил Египет в нарушении мирного договора 1979 года из-за увеличения военного контингента на Синайском полуострове.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских и израильских официальных лиц.

По данным портала, Нетаньяху предоставил госсекретарю Марко Рубио список действий Египта на Синае, которые, по его словам, являются серьезными нарушениями соглашения, гарантом которого выступают США. Он также попросил Вашингтон оказать давление на Каир.

Израильский чиновник рассказал, что Египет создает наступательную военную инфраструктуру в регионе, включая модернизацию авиабаз и строительство подземных хранилищ ракет. Также Египет, по их словам, не предоставил достаточных объяснений предназначения этой инфраструктуры.

По данным Axios, Нетаньяху обратился к США после безрезультатных прямых переговоров с Египтом. Ситуацию осложняет сокращение миссий международной группы наблюдателей, возглавляемой США.

При этом неназванный египетский чиновник в комментарии порталу опроверг обвинения и заявил, что США не связывались с Египтом по этому вопросу.

